FESTA DE LA VENDEMIA Valflaunès, 15 octobre 2023, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

15ième édition de la Festa de la Vendémia !

Organisée du 15 au 22 octobre à Valflaunès, la Festa de la Vendemia, rendez-vous incontournable, est une ponctuation d’automne festive, culturelle et populaire autour des vignerons, de leurs productions et du patrimoine viticole du Grand Pic Saint-Loup..

2023-10-15 fin : 2023-10-22 . .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



15th edition of the Festa de la Vendémia!

Held from October 15 to 22 in Valflaunès, the Festa de la Vendemia is a festive, cultural and popular autumn event, focusing on winegrowers, their products and the Grand Pic Saint-Loup’s winegrowing heritage.

¡15ª edición de la Festa de la Vendémia!

Celebrada del 15 al 22 de octubre en Valflaunès, la Fiesta de la Vendemia es una cita otoñal ineludible, una celebración festiva, cultural y popular de los viticultores, sus productos y el patrimonio vitícola del Grand Pic Saint-Loup.

15. Ausgabe des Festa de la Vendémia!

Die Festa de la Vendemia, die vom 15. bis 22. Oktober in Valflaunès stattfindet, ist ein unumgängliches Ereignis. Sie ist eine festliche, kulturelle und volkstümliche Herbstveranstaltung rund um die Winzer, ihre Erzeugnisse und das Weinkulturerbe des Grand Pic Saint-Loup.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP