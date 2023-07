« REQUIEM POUR PESSOA » – THÉÂTRE POÉTIQUE ET MUSICAL Valflaunès, 9 septembre 2023, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

Samedi 9 septembre 2023, la compagnie Ars poetica rend hommage au poète portugais Fernando Pessoa, à l’occasion de la remise du Prix de la nouvelle Albertine Sarrazin..

2023-09-09 21:00:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



On Saturday September 9, 2023, the Ars poetica company pays tribute to the Portuguese poet Fernando Pessoa, when it presents the Prix de la nouvelle Albertine Sarrazin.

El sábado 9 de septiembre de 2023, la compañía Ars poetica rinde homenaje al poeta portugués Fernando Pessoa con la entrega del Prix de la nouvelle Albertine Sarrazin.

Am Samstag, den 9. September 2023, ehrt das Ensemble Ars poetica den portugiesischen Dichter Fernando Pessoa anlässlich der Verleihung des Prix de la nouvelle Albertine Sarrazin.

