VIGNES BUISSONNIERES – AOP PIC SAINT LOUP, 10 juin 2023, Valflaunès.

Depuis 2001, les vignerons de l’AOC Pic Saint-Loup organisent, le 2e week-end de juin, les Vignes Buissonnières en Pic Saint Loup, une balade gastronomique dans les vignes à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. C’est l’occasion idéale de découvrir les grands vins en accord parfait avec des mets élaborés par un chef toqué..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



Since 2001, the winegrowers of the AOC Pic Saint-Loup have been organizing, on the second weekend of June, the Vignes Buissonnières in Pic Saint Loup, a gastronomic stroll in the vineyards about 20 kilometers from Montpellier. It is the ideal opportunity to discover great wines in perfect harmony with dishes prepared by a chef.

Desde 2001, los viticultores de la DOC Pic Saint-Loup organizan, el segundo fin de semana de junio, las Vignes Buissonnières en Pic Saint Loup, un paseo gastronómico por los viñedos a unos veinte kilómetros de Montpellier. Es la ocasión ideal para descubrir grandes vinos en perfecta armonía con platos preparados por un chef.

Seit 2001 organisieren die Winzer der AOC Pic Saint-Loup am zweiten Juniwochenende die Vignes Buissonnières en Pic Saint Loup, einen gastronomischen Spaziergang durch die Weinberge etwa 20 km von Montpellier entfernt. Es ist die ideale Gelegenheit, große Weine zu entdecken, die perfekt zu den von einem Spitzenkoch zubereiteten Gerichten passen.

