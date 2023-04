LANCYRE EN FÊTE, 13 mai 2023, Valflaunès.

« Lancyre en fête ! » est de retour cette année pour sa 2ème édition le samedi 13 et dimanche 14 mai au sein du Château Lancyre à Valflaunès, dans l’AOP Pic Saint Loup..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



« Lancyre en fête » is back this year for its 2nd edition on Saturday 13 and Sunday 14 May at Château Lancyre in Valflaunès, in the Pic Saint Loup PDO.

« Lancyre en fête » vuelve este año en su 2ª edición el sábado 13 y el domingo 14 de mayo en el Château Lancyre de Valflaunès, en la DOP Pic Saint Loup.

« Lancyre en fête! » findet dieses Jahr zum zweiten Mal am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Mai auf dem Château Lancyre in Valflaunès in der AOP Pic Saint Loup statt.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP