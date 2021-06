Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Valery Orlov-la Grande voix Russe Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne Gironde 0 EUR Valery Orlov, chanteur à la voix basse d’une exceptionnelle amplitude, est le symbole de cette grande culture Russe.

Après une solide formation de plusieurs années au Conservatoire National Supérieur d’Odessa,il remporte le premier prix de piano et de chant lyrique et d’opéra.

Durant son cervice militaire au sein des Chœurs de l’Armée Rouge,il devient Lauréat du concours national de Russie.

Valery Orlov considéré par l’ensemble de la presse, comme nouvel Ivan Rebroff.

