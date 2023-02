Valery Haumont swing group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 8 mars 2023, PARIS.

Valery Haumont swing group LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 21:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Chanteur (voix baryton), batteur et vibraphoniste de Jazz, il naît en France en 1973.Parallèlement à ses activités de compositeur et auteur, il développe une carrière en tant qu’interprète spécialiste des Standards de Jazz.Utilisant sa voix comme un instrument, il se distingue dans l’ art du scat. Au cours des 20 dernières années, il s’est produit aux côtés de musiciens français de renom tels : Jean-Philippe Viret, Franck Avitabile, Ludovic de Preissac, Gilles Naturel, Sylvain Gontard, Fabien Mary, David Sauzay, Armel Dupas, Tchavolo Schmitt, Ahmet Gülbay,Patrick Saussois, Philippe Soirat…et a également collaboré avec de nombreux musiciens de jazz internationaux. Doté d ‘un timbre de voix unique, clair et chaud, il défend un jazz accessible, pur et limpide dans son expression, riche de ses racines et de sa capacité à émouvoir dans l’instant.

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert

Chanteur (voix baryton), batteur et vibraphoniste de Jazz, il naît en France en 1973.

Parallèlement à ses activités de compositeur et auteur, il développe une carrière en tant qu’interprète spécialiste des Standards de Jazz.Utilisant sa voix comme un instrument, il se distingue dans l’ art du scat.

Au cours des 20 dernières années, il s’est produit aux côtés de musiciens français de renom tels : Jean-Philippe Viret, Franck Avitabile, Ludovic de Preissac, Gilles Naturel, Sylvain Gontard, Fabien Mary, David Sauzay, Armel Dupas, Tchavolo Schmitt, Ahmet Gülbay,Patrick Saussois, Philippe Soirat…

et a également collaboré avec de nombreux musiciens de jazz internationaux. Doté d ‘un timbre de voix unique, clair et chaud, il défend un jazz accessible, pur et limpide dans son expression, riche de ses racines et de sa capacité à émouvoir dans l’instant.

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici