A partir de 14h, vous êtes invités en famille à découvrir le Jardin de Valérien, le parc éco-pédagogique dédié à l’eau et à la biodiversité et à profiter des animations de saison. EN ACCÈS LIBRE DE 14H À 18H * Quizz et bar à eaux à l’Aquabus animés par l’association PikPik Environnement * Jeu de piste géant pour venir en aide au renard mascotte Valérien * Découverte libre du parc éco pédagogique : les écosystèmes et les stations pédagogiques Et inscrivez-vous aux ateliers de saison (adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans) : * 14h00 – 15h30 Sculpture sur citrouilles au potager * 14h30 – 15h30 Fabrication d’abris à chauves-souris pour le parc * 16h00 – 17h30 Découverte du compostage au potager * 16h00 – 17h00 Création d’abris à insectes pour le parc En partenariat avec les associations d’Education à l’environnement : Repar’tout et Alexa et ses fraises. ÉVÉNEMENT GRATUIT, PASS SANITAIRE EXIGÉ CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

