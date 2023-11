Valérie Troisier présente Marie Bonaparte à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le lundi 13 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Valérie Troisier à l’occasion de la parution de son nouveau livre « Marie Bonaparte : la conquête du plaisir » qui paraît aux Éditions Tallandier.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Marie Bonaparte : la conquête du plaisir publié aux Éditions Tallandier. Princesse anticonformiste, Marie Bonaparte défie son milieu par son audace en explorant un sujet tabou : le plaisir féminin. Patiente de Freud dont elle devient l’amie, elle se bat pour introduire ses travaux. Sous la plume de Valérie Troisier se dessine le portrait intime, intellectuel et inédit de l’arrière-petite nièce de Napoléon, un personnage attachant, singulier et flamboyant. Valérie Troisier est journaliste et productrice de documentaires. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

