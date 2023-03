Création de vaisselle en grès et porcelaine au tour de potier Valérie Rêve Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Création de vaisselle en grès et porcelaine au tour de potier Valérie Rêve, 1 avril 2023, Sully-sur-Loire. Création de vaisselle en grès et porcelaine au tour de potier 1 et 2 avril Valérie Rêve « Le potier peut trouver une certaine relation naturelle avec son travail qui lui donne la possibilité de s’exprimer spontanément.»

« De même que la personnalité se développe lentement en réponse à des influences innombrables tant extérieures qu’intérieures, le style s’acquiert et évolue progressivement. » « Ces développements, comme les changements dans la vie, peuvent apporter joie, satisfaction, peine ou désespoir, mais ils doivent être vécus. L’évolution de Toute période creuse doit être Supportée.(…) Les erreurs Sont en fait des recherches dans des voies indirectes, et, comme telles, elles peuvent être assumées sans dommage pour la personnalité. » B. Leach

Poussez la porte et entrez dans l'univers de la potière pour un « tour » de la terre vivante. Tournage, cassage, façonnage, tournasage, cuisson, séchage, émaillage, … des étapes auxquelles les visiteurs seront les assistants. Valérie Rêve 15 rue du Grand Sully Sully-sur-Loire 45600

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Sully sur Loire Val de Sully Valérie Rêve

