Valérie Pastre : Namasté ta mère TNT – Terrain Neutre Théâtre, 5 novembre 2022, Nantes.

2022-11-05 Représentations les 4 et 5 novembre 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 4 et 5 novembre 2022 à 20h30

Humour. Ce spectacle parle de maternité sans filtre et sans tabou, avec au rendez-vous la charge mentale et le féminin sacré. De la grossesse à l’accouchement en passant par le post-partum, les couches lavables et les injonctions sociétales, ce spectacle se veut informatif, drôle et déculpabilisant. Un milk-shake de saveurs détonnantes à consommer sans modération ! Écrit et interprété par Valérie Pastre. Mise en scène par Zoé-Siân Gouin. Direction d’acteur par Florence Bourgès Public : adultes Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

