Valérie Pastre : Namasté Beaucoup TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Valérie Pastre : Namasté Beaucoup TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 octobre 2022, Nantes. 2022-10-29

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Humour. Après un “burnoute”, Valérie quitte Paris qui lui donne mauvaise mine pour un séjour chez sa cousine dans les Alpes. Elle y découvre un monde parallèle, les toilettes sèches, l’absence d’Internet, les savons naturels aux supers pouvoirs, le véganisme et le yoga. Elle prend conscience surtout de l’essentiel : la vie, la définition des mots écologie, terre, partage et gratitude, Namasté la vie. De retour chez elle à Paris, elle n’a qu’une idée en tête : sauver l’humanité ! La mise en œuvre de toutes ses bonnes résolutions va s’avérer plus rocambolesque que prévu… Un spectacle avec un message déculpabilisant et joyeux pour éveiller les consciences. Écrit et interprété par Valérie Pastre. Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

