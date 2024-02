Valérie Pastre – Namasté again Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 14 mai 2024.

Valérie Pastre – Namasté again Café Théâtre Le Bacchus Rennes 14 – 18 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-14 21:00

Fin : 2024-05-18 22:15

Un spectacle plein d’espoir (mais pas que), drôle (mais pas que) et Valérie chante (mais pas que). 14 – 18 mai 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7996-valerie-pastre-namaste-again-mai2024.html

Faut-il acheter en soldes, en vrac ou chez Emmaüs ?

Faut-il boire avec une paille en inox ou boire cul sec ?

Faut-il voyager en avion ou dans l’Aveyron ?

Faut-il avoir des animaux, des enfants ou Netflix ?

La Terre vit sur ses réserves. À Paris, Valérie s’en fout. Jusqu’à ce que…. Pour la suite de l’histoire, il faudra venir la voir.

Un spectacle plein d’espoir (mais pas que), drôle (mais pas que) et Valérie chante (mais pas que).

Namasté Again

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine