VALERIE MARIENVAL TRIO Peniche Marcounet Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Réunies autour de leur passion commune pour les musiques brésiliennes,

Valérie Marienval et Claire Benillouche jouent, interprètent et arrangent un répertoire choisi de MPB, bossa-nova et autres perles de samba.

Accompagnées des couleurs subtiles et du groove authentique du percussionniste Julio Gonçalves, elles mettront à l’honneur des compositrices et compositeurs tel.le.s que Rosa Passos, Joyce Moreno, Ana Carolina, João Donato, Djavan, João Bosco, Tania Maria, Paulinho da Viola… et joueront une grande partie des compositions issues de l’album « VIVA » de Valérie Marienval.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://link.dice.fm/Y193cbb6c873

VALERIE MARIENVAL TRIO