Valérie Marienval & Claire Benillouche Duogmente avec Fabrice Thompson Peniche Marcounet Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. payant Concert : 15 EUR

Réunies autour de leur passion commune pour les musiques brésiliennes, Valérie Marienval et Claire Benillouche jouent, interprètent et arrangent un répertoire choisi de MPB, bossa-nova et autres perle

Accompagnées des couleurs subtiles et du groove authentique du percussionniste Fabrice Thompson, elles mettront à l’honneur des compositrices et compositeurs tel.le.s que Rosa Passos, Joyce Moreno, Ana Carolina, João Donato, Djavan, João Bosco, Tania Maria, Paulinho da Viola… et joueront quelques compositions issues de l’album « VIVA » de Valérie Marienval.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/dimanche-9-avril-viva/?event_date=2023-04-09

Valérie Marienval & Claire Benillouche Duogmente avec Fabrice Thompson