Villefranche-de-Rouergue L'Atelier BLanc Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Valérie Jouve, Photographies L’Atelier BLanc Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Valérie Jouve, Photographies L’Atelier BLanc, 18 septembre 2021, Villefranche-de-Rouergue. Valérie Jouve, Photographies

du samedi 18 septembre au dimanche 5 décembre à L’Atelier BLanc

Pour cette exposition à l’Atelier Blanc, ce sera donc des Personnages mais, des arbres cette fois ou une plante, des Personnages vivants, mais non-humains. Une rencontre improbable se mettra en scène entre le vocabulaire de nos villes et ces êtres exclus de notre système de pensée, totalement autocentrée … Une sorte d’hommage.

Entrée libre

Le travail de Valérie Jouve nous fait sentir l’intensité du Vivant qui dessine des architectures puissantes sur nos corps, nos villes, nos forêts. L’Atelier BLanc chemin de la rive droite 12200 Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T19:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu L'Atelier BLanc Adresse chemin de la rive droite 12200 Villefranche de Rouergue Ville Villefranche-de-Rouergue lieuville L'Atelier BLanc Villefranche-de-Rouergue