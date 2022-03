Valérie Graschaire “Wrap It Up” Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône 20h Première Partie – Atelier Benjamin Rando (Jazz)

Elisabeth Cosentino Batterie

Maxime Dupont Basse

Florian Lamblin Piano

Alexis Noel Sax Alto

Laurie Muraro Chant



21h Wrap It Up

