imfp, le mardi 5 avril 2022 à 19:00

Portés par les textes de Valérie GRASCHAIRE, l’auteur-interprète et le quartet nous entraînent dans un sillage où se mêlent des accents soul, funk mais aussi jazz, terrain de prédilection de la chanteuse…. Valérie Graschaire : chant, textes Pierre-Alain Goualch : claviers, compositions Diego Imbert : basse Franck Agulhon : batterie Manu Codjia : guitare (guest)

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T21:00:00

