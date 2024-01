Valérie Dechaume, alias Valouchti de Dada Exposition d’automne 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse, jeudi 3 octobre 2024.

Valérie Dechaume, alias Valouchti de Dada Exposition d’automne 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

En plus des expositions de leurs travaux respectifs (céramique et linogravure) et de Kitsch-paradise (macramé), les Ateliers Chauvière-Coquin (lieu de création et d’expositions artistiques) vous proposent des artistes, artisans à découvrir pendant toute une saison. Ils espèrent que leurs choix vous captiveront.

Pour cette nouvelle exposition, nous accueillerons Valouchti de Dada.

C’est la poésie des mots, la lumière de ses couleurs, sa révolte ou son amusement sur le monde et les Hommes que Valérie Dechaume, alias Valouchti, dépeint dans ses œuvres. Plasticienne, peintre, photographe ou bien vidéaste, Valérie crée de petites pièces à porter sur soi ou de grandes à garder en soi.

Les ateliers sont ouverts du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h30. Le jeudi, jour de marché à Bazouges-la-Pérouse, ouverture dès 9h30. Les autres jours, ouverture selon les activités aux ateliers. .

Les Ateliers Chauvière-Coquin 1 Place du Monument

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne lesatelierscc@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03

fin : 2025-01-05



