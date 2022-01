« Valérie Damidot s »expose » Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Var

« Valérie Damidot s »expose » Saint-Mandrier-sur-Mer, 22 mai 2022, Saint-Mandrier-sur-Mer. « Valérie Damidot s »expose » Théâtre Marc Baron Square Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer

2022-05-22 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-22 18:30:00 18:30:00 Théâtre Marc Baron Square Marc Baron

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Saint-Mandrier-sur-Mer Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça déménage !

Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 dans la Simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale… http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Marc Baron Square Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse Théâtre Marc Baron Square Marc Baron Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville Théâtre Marc Baron Square Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer Departement Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mandrier-sur-mer/

« Valérie Damidot s »expose » Saint-Mandrier-sur-Mer 2022-05-22 was last modified: by « Valérie Damidot s »expose » Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 22 mai 2022 Saint-Mandrier-sur-Mer Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Var