VALERIE DAMIDOT S'EXPOSE THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 18:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Quand Valérie Damidot décide de s'auto maroufler, ça déménage ! Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 dans la simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale… Un véritable ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur mais devra participer à cette grande psychothérapie en couleurs ! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne va pas s'ennuyer ! Valérie Damidot THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris

