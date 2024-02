Valérie Chane Tef – Tèr Laba (Release party) Pan Piper Paris Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant À partir de : : 18 EUR

Valérie Chane Tef vous donne rendez-vous le vendredi 22 mars 2024 à 20h au Pan Piper !

Tèr Laba est la toute nouvelle création de Valérie Chane Tef, artiste réunionnaise reconnue de la scène de jazz et des musiques créoles.

A travers ce nouveau projet elle souhaite renouer avec ses racines : reprendre contact avec sa langue maternelle à travers le chant et ré-interpréter des vieux titres « Séga » qui ont bercé toute son enfance. Elle intègre également des compositions qu’elle co- écrit avec la talentueuse Flo Vincenot, pianiste guadeloupéenne.

Elle s’entoure d’Inor Sotolongo aux percussions et Arjuna Mariapin à la batterie. Des personnages ancrés dans leur culture et désireux de servir une musique délicate, touchante, dansante, faussement naïve… C’est la liberté d’être soi qui est défendue.

En première partie, Anna Tréa !

Réputée pour ses talents exceptionnels de guitariste et de chanteuse, Anna Tréa est une artiste brésilienne complète.

La musique d’Anna Tréa est une fusion de compositions « afro pop », mélangeant habilement les rythmes afro du Brésil et du monde entier avec des refrains pop entraînants, des grooves robustes et des paroles profondes. En plus de son instrument principal, la guitare, elle manie avec brio la basse, les percussions et incorpore des percussions corporelles dans ses spectacles, ajoutant ainsi de la profondeur et de l’excitation à ses prestations en direct.

Son spectacle en solo est toujours dynamique, électrisant et fédérateur. Bienvenus chez Anna Tréa world grooves !

Line up :

Valérie Chane Tef : voix / basse

Flo Vincenot : piano

Inor Sotolongo : percussions

Arjuna Mariapin : Batterie

Première partie :

Anna Tréa : solo

**** Information complémentaire ****

Concert assis

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/valerie-chane-tef-ter-laba-release-party/ https://billetterie.seetickets.fr/valerie-chane-tef-ter-laba-release-party-concert-le-pan-piper-paris-22-mars-2024-css5-panpiper-pg101-ri10272607.html

