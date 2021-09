Orléans Scène du Ponton Loiret, Orléans Valérian Renault Scène du Ponton Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Valérian Renault Scène du Ponton, 25 septembre 2021, Orléans. Valérian Renault

Scène du Ponton, le samedi 25 septembre à 20:30

Auteur-compositeur-interprète, Valérian Renault se distingue par son écriture, précise et singulière, une plume de plomb, toute en rythmes et contrastes. Si l’univers de cet ancien vendeur d’enclumes est souvent sombre, l’humour n’en est jamais absent et, de mélancolies souriantes, en poignantes rigolades, il emmène le public dans ses montagnes russes. Chanson française dans le cadre du festival de Loire Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Scène du Ponton Adresse quai du châtelet, Orléans Ville Orléans lieuville Scène du Ponton Orléans