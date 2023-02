VALENTINA DIAZ-FRENOT RECITAL DE PIANO SALLE OLIVIER MESSIAEN, 4 mars 2023, GRENOBLE.

VALENTINA DIAZ-FRENOT RECITAL DE PIANO SALLE OLIVIER MESSIAEN. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Domenico SCARLATTI : 3 Sonate Ludwig van BEETHOVEN : Sonate op. 10 Franz LISZT : Trois études de concert Les jeux d’eaux à la Villa d’Este Astor PIAZZOLLA : Suite del angel Enrique GRANADOS La maja y el ruiseñor El pelele Diplômée du Conservatoire National de Buenos Aires, Valentina Diaz-Frénot est une représentante de l’école pianistique argentine. Elle s’est produite à la radio-télévision, dans des salles de concert en Argentine, Angleterre, Bolivie, Paraguay, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Yémen, Chili, Nicaragua, Colombie et Costa Rica. Alternant récital et musique de chambre, elle a également été dirigée par Washington Castro, Simón Blech, Pierre Dervaux, Diego Sánchez-Haase, etc… En 1995 elle fonde et dirige l’école de musique Diapason à Asunción. Elle est présidente du Conseil Paraguayen de la Musique. Parmi ses nombreux enregistrements on retiendra le cd « 200 ans de musique argentine pour piano » avec des œuvres de Juan Pedro Esnaola, Juan Bautista Alberdi, Julian Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla… Valentina Diaz-Frénot Valentina Diaz-Frénot

Votre billet est ici

SALLE OLIVIER MESSIAEN GRENOBLE 1 rue du Vieux Temple Isere

Domenico SCARLATTI : 3 Sonate

Ludwig van BEETHOVEN : Sonate op. 10

Franz LISZT : Trois études de concert

Les jeux d’eaux à la Villa d’Este

Astor PIAZZOLLA : Suite del angel

Enrique GRANADOS

La maja y el ruiseñor

El pelele

Diplômée du Conservatoire National de Buenos Aires, Valentina Diaz-Frénot est une représentante de l’école pianistique argentine.

Elle s’est produite à la radio-télévision, dans des salles de concert en Argentine, Angleterre, Bolivie, Paraguay, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Yémen, Chili, Nicaragua, Colombie et Costa Rica. Alternant récital et musique de chambre, elle a également été dirigée par Washington Castro, Simón Blech, Pierre Dervaux, Diego Sánchez-Haase, etc…

En 1995 elle fonde et dirige l’école de musique Diapason à Asunción. Elle est présidente du Conseil Paraguayen de la Musique.

Parmi ses nombreux enregistrements on retiendra le cd « 200 ans de musique argentine pour piano » avec des œuvres de Juan Pedro Esnaola, Juan Bautista Alberdi, Julian Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla…

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici