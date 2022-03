VALENTIN VANDER & ALICE MORINEAU Le Mans, 24 mars 2022, Le Mans.

VALENTIN VANDER & ALICE MORINEAU Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-03-24 – 2022-03-24 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

EUR 5 9 L’univers de Valentin Vander est un véritable champ d’expérimentations entre introspection mélancolique et panache pop. Il creuse le sillon d’une chanson pop racée à l’élégance discrète. La fidélité, l’exclusivité, le caractère aléatoire des désirs : il caresse à chaque mesure l’espoir de trouver une réponse. Bien sûr, elle ne pointe jamais le bout de son nez. Alors Valentin Vander émet ses hypothèses avec douceur souvent, avec ironie parfois. /

Alice jeune auteure, compositrice et interprète, elle campe un univers très personnel et entier. Mêlant depuis son piano poésie et pragmatisme, mélancolie et sarcasme, force et vulnérabilité, Alice devient funambule.

[ LE MANS POP FESTIVAL ]

