VALENTIN Roll’Studio, 22 janvier 2022, Marseille.

VALENTIN

Roll’Studio, le samedi 22 janvier à 18:30

Valentin Wallon a 24 ans. La musique et le piano sont ses amis depuis toujours. Support d’acquisition de la parole à 9 ans, le piano est aussi un instrument de sa socialisation. Car l’autisme complique les relations sociales et chacun sait que la musique adoucit les mœurs ! Valentin aime partager sa musique. Il l’a fait dans différents endroits avec l’association INTERVALLES créée par sa maman en 2006, et dernièrement dans deux restaurants où il se familiarise avec les métiers de la restauration. Le but d’INTERVALLES est de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de handicaps (dont les TSA) par la pratique musicale (et artistique), celui du Roll’s permet la rencontre de tous ceux qui sont présents ce soir : Valentin est très heureux de votre attention et de ce partage. Au programme: Bach : Prélude XII, Fam Beethoven : 2d mouvemt, op.27 n°2, Clair de lune Chopin : Valse n°12 ; Prélude n°7 Brahms : Valse n°9 Schumann : extraits Carnaval op.9 : Pierrot et Arlequin Scènes d’enfants, op.15 : Faire peur Fauré : les quatre mains Dolly, op.56 : Berceuse, Miaou, Le jardin de Dolly, Tendresse, Kitty-valse

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫récital de piano classique♫

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:30:00