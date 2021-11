Marseille Black Stone Bouches-du-Rhône, Marseille Valentin Acoustique Black Stone Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Black Stone, le vendredi 5 novembre à 20:00

Avec un répertoire international reprenant des morceaux des cinquante dernières années jusqu’au morceaux les plus récents, Valentin passe en revue les géants de la musique Pop, Rock, Jazz, Funk… Des Beatles jusqu’à Bruno mars en passant par Goldman ou Justin Timberlake, vous trouverez forcément votre bonheur Réservations: [https://pubblackstone.com/reserver/](https://pubblackstone.com/reserver/)

Entrée libre

Black Stone 10 Boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T23:30:00

