Espace Barbara, le vendredi 8 avril à 19:30

Le spectacle débutera avec le show case d’Alpha B & Abbag. S’en suivra une restitution des ateliers Stand Up de l’association Si t’es Show. Puis ça sera au tour de Sofiane Ettaï de monter sur scène. Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient pour toute la famille ; laissez-vous entraîner dans un univers atypique, parfois poétique, mais toujours décalé. Finalement le valenciennois Mahé clôturera la soirée. Mahé mélange habilement le stand-up, les sketches et l’improvisation sur des thèmes faisant partie de sa vie quotidienne. Porté par son dynamisme et son énergie, il teste et re-teste ses vannes lors de scènes ouvertes ! Réservation à l’adresse [valenscene2022@gmail.com](mailto:valenscene2022@gmail.com)

GRATUIT

Une soirée pleine de rebondissements à l’initiative de l’association Si T’es Show. Espace Barbara Petite-Forêt Petite-Forêt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T23:00:00

