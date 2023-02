Valence joue aussi la nuit Halle des sports Chaban-Delmas Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Halle des sports Chaban-Delmas, 25 mars 2023, Valence

2023-03-25 17:00:00 – 2023-03-26 07:00:00

Halle des sports Chaban-Delmas
50 Avenue Colonel Arnaud Beltrame
Valence

Valence

Drome 14h non stop de jeu !

Jeux à gagner et animations

Exposants et boutiques

valencejoueaussilanuit@gmail.com

