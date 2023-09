La Semaine Bleue Valence-en-Poitou, 3 octobre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées

*Mardi 03 :

Bal musette animé par Samule Hidié, accordéoniste de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Vaux.

*Mercredi 04 :

Atelier sport adapté de 10h à 11h30 à la salle de tennis, complexe sportif à Couhé.

Atelier numérique pour s’informer sur internet, de 14h30 à 16h30 à la salle du Conseil à Vaux en Couhé

*Jeudi 05 :

Animation et stand toute la journée sur le bien vieillir à la salle des fêtes de Couhé.

9h – 12h30 : Atelier RFVAA sur le thème de l’information communication, du lien social et de la solidarité.

10h30 – 14h30 : Atelier portrait sur inscription, avec Monsieur Frot, photographe

15h – 16h30 : Conférence « les jeunes sont fainéants, les vieux roulent mal, cassons les préjugés ! »

18h : Présentation du projet d’habitat inclusif « Les Petits Prés de Valence, avenue de Paris à Couhé..

2023-10-03 fin : 2023-10-05 . .

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



National Week for the Retired and the Elderly

*Tuesday 03 :

Bal musette with accordionist Samule Hidié from 2:30 pm to 6 pm at the Vaux village hall.

*Wednesday 04 :

Adapted sports workshop from 10am to 11:30am at the tennis hall, Couhé sports complex.

Digital workshop to learn about the Internet, from 2:30 to 4:30 pm at the Salle du Conseil in Vaux en Couhé

*Thursday 05 :

Animation and stand all day on ageing well at Couhé village hall.

9am – 12:30pm: RFVAA workshop on the theme of information and communication, social ties and solidarity.

10.30am – 2.30pm: Portrait workshop with photographer Mr. Frot (registration required)

3pm – 4:30pm: Conference: « Young people are lazy, old people drive badly, let’s break the prejudice!

6pm: Presentation of the inclusive housing project « Les Petits Prés de Valence », avenue de Paris, Couhé.

Semana Nacional de Jubilados y Mayores

*Martes 03 :

Baile de musette con el acordeonista Samule Hidié de 14h30 a 18h00 en el salón del pueblo de Vaux.

*Miércoles 04 :

Taller de deporte adaptado de 10.00 a 11.30 h en la sala de tenis del complejo deportivo de Couhé.

Taller digital para conocer Internet, de 14.30 a 16.30 h en la Sala del Consejo de Vaux en Couhé

*Jueves 05 :

Actividades y stand durante todo el día sobre envejecer bien en la sala del pueblo de Couhé.

9.00 h – 12.30 h: Taller de la RFVAA sobre el tema de la información y la comunicación, los vínculos sociales y la solidaridad.

10.30 h – 14.30 h: Taller de retratos (inscripción obligatoria) con el Sr. Frot, fotógrafo

15.00 h – 16.30 h: Conferencia « Los jóvenes son vagos, los viejos conducen mal, ¡rompamos los prejuicios!

18.00 h: Presentación del proyecto de vivienda inclusiva « Les Petits Prés de Valence », avenida de París, Couhé.

Nationale Woche der Rentner und älteren Menschen

*Dienstag, den 03 :

Bal musette unter der Leitung von Samule Hidié, Akkordeonspieler, von 14:30 bis 18:00 Uhr in der Festhalle von Vaux.

*Mittwoch 04 :

Workshop angepasster Sport von 10:00 bis 11:30 Uhr in der Tennishalle, Sportkomplex in Couhé.

Digitaler Workshop, um sich im Internet zu informieren, von 14:30 bis 16:30 Uhr im Ratssaal in Vaux en Couhé

*Donnerstag, 05 :

Animation und Stand den ganzen Tag über das gute Altern im Festsaal von Couhé.

9h – 12h30: RFVAA-Workshop zum Thema Information und Kommunikation, soziale Bindung und Solidarität.

10:30 – 14:30 Uhr: Porträt-Workshop mit Anmeldung, mit Monsieur Frot, Fotograf

15h – 16h30: Vortrag « Die Jungen sind faul, die Alten fahren schlecht, brechen wir die Vorurteile! »

18h: Vorstellung des inklusiven Wohnprojekts « Les Petits Prés de Valence » in der Avenue de Paris in Couhé.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou