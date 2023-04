Sortie Nature : Le Fontou Circuit du Fontou, 26 juillet 2023, Valence-en-Poitou.

La nature au crépuscule

Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales se mettent en activité. Au travers d’une balade, nous prendrons le temps d’explorer la biodiversité du site à ce moment particulier de la journée.

Inscription obligatoire au www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . .

Circuit du Fontou Payré

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nature at dusk

At dusk, nature takes on another dimension. The lights change, unknown sounds are heard and animal species become active. Through a walk, we will take the time to explore the biodiversity of the site at this particular time of the day.

Registration required at www.vienne-nature.fr or 05 49 88 99 04

Naturaleza al atardecer

Al anochecer, la naturaleza adquiere una dimensión diferente. Las luces cambian, se oyen sonidos desconocidos y las especies animales se activan. Durante un paseo, nos tomaremos el tiempo de explorar la biodiversidad del lugar en este momento particular del día.

Inscripción obligatoria en www.vienne-nature.fr o 05 49 88 99 04

Die Natur in der Abenddämmerung

In der Abenddämmerung nimmt die Natur eine andere Dimension an. Die Lichter verändern sich, unbekannte Geräusche sind zu hören und Tierarten werden aktiv. Bei einem Spaziergang nehmen wir uns die Zeit, die Artenvielfalt des Ortes zu dieser besonderen Tageszeit zu erkunden.

Anmeldung erforderlich unter www.vienne-nature.fr oder 05 49 88 99 04

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou