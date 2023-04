Sortie Nature : Le Fontou Circuit du Fontou, 19 juillet 2023, Valence-en-Poitou.

Et si on découvrait la nature ensemble ?

Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors du Fontou ? A travers des jeux, des recherches naturalistes et des balades, les enfants pourront appréhender la richesse faunistique et floristique du site.

Priorité au 7 – 12 ans.

Inscription obligatoire au www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Circuit du Fontou Payré

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



What if we discovered nature together?

What if we spent a day together discovering the treasures of Fontou? Through games, naturalist research and walks, children will be able to understand the richness of the fauna and flora of the site.

Priority to 7 – 12 years old.

Registration required at www.vienne-nature.fr or at 05 49 88 99 04

¿Y si descubriéramos juntos la naturaleza?

¿Y si pasamos un día juntos descubriendo los tesoros del Fontou? A través de juegos, investigaciones naturalistas y paseos, los niños podrán conocer la riqueza de la fauna y la flora del lugar.

Prioridad a los niños de 7 a 12 años.

Inscripción obligatoria en www.vienne-nature.fr o 05 49 88 99 04

Wie wäre es, wenn wir gemeinsam die Natur entdecken?

Wie wäre es, einen Tag gemeinsam zu verbringen, um die Schätze des Fontou zu entdecken? Mithilfe von Spielen, naturkundlichen Untersuchungen und Spaziergängen können die Kinder den Reichtum der Fauna und Flora des Ortes begreifen.

Vorrangig für 7- bis 12-Jährige.

Anmeldung unter www.vienne-nature.fr oder 05 49 88 99 04 erforderlich

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou