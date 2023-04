Trail Abbaye Abbaye de Valence, 8 mai 2023, Valence-en-Poitou.

Trail de 21,8 Km – départ à 9h

Courses nature de 7,3 km et 16.5 km – départ à 9h15 et 9h45

Randonnée pédestre 7 et 12 km à partir de 9h

Course enfants

Restauration sur place.

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . .

Abbaye de Valence Valence

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



21.8 km Trail – start at 9am

Nature races of 7.3 km and 16.5 km – departure at 9:15 am and 9:45 am

7 and 12 km hike starting at 9am

Children’s race

Catering on site

Trail de 21,8 km – salida a las 9.00 horas

Carreras por la naturaleza de 7,3 km y 16,5 km – salida a las 9.15 y 9.45 horas

Caminata de 7 y 12 km – salida a las 9 h

Carrera infantil

Restauración in situ

Trail von 21,8 km – Start um 9 Uhr

Naturläufe von 7,3 km und 16.5 km – Start um 9h15 und 9h45

Wanderung 7 und 12 km – ab 9 Uhr

Lauf für Kinder

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou