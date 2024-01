Rien ne se perd Espace Média Valence-en-Poitou, samedi 20 janvier 2024.

Rien ne se perd Espace Média Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

La Cie « Les vaches z’aillés » présente un texte hilarant et absurde où pour la 1ère fois Courteline répond à Shakespeare, Tchekhov à Musset, Molière à Goethe, et rehaussé de costumes haute couture faits en emballages alimentaires, affiches de cinéma, boîtes à chaussures et produits d’entretien…et de décors faits d’ encombrants détournés..

Pour petits – dès 6 ans – et grands, amoureux de théâtre ou novices, ce spectacle est aussi une preuve que le recyclage est à la portée de tous, avec un peu d’imagination.

L’histoire est celle de toutes les pièces : un royaume endetté, une Reine veuve, une Princesse à marier, un Prince voisin à marier, un Traître d’intendant, une Coquette qui passe par là… les tirades au balcon, les trahisons au palais, les amants dans le placard, les banquets tragiques, on recycle, on emballe, et on vous ressert tout , pour preuve que … « Rien ne se perd »

Espace Média 21 rue Hemmoor – Couhé

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



