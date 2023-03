Aubade des Spahis à la fontaine monumentale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Aubade des Spahis à la fontaine monumentale, 6 avril 2023, Valence

2023-04-06 10:00:00 – 2023-04-06 11:00:00

Drome . La fanfare du 1er Régiment de Spahis va se produire en ville.



Lors de ses prestations en public, la fanfare porte la tenue dite "orientale" constituée de la gandoura, du sarouel, du burnous et du calot rouge.

