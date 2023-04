Sieste musicale par Vincent Segal Musée de Valence, 22 juillet 2023, Valence.

Solo acoustique de Vincent Segal au violoncelle.

Places limitées, réservations conseillées.

Organisé par le Musée de Valence, art et archéologie et le festival Sur le champ !.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Musée de Valence Place des Ormeaux

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Acoustic solo by Vincent Segal on cello.

Limited seating, reservations recommended.

Organized by the Musée de Valence, art et archéologie and the festival Sur le champ !

Solo acústico de Vincent Segal al violonchelo.

Aforo limitado, se recomienda reservar.

¡Organizado por el Musée de Valence, art et archéologie y la asociación Sur le champ!

Akustisches Solo von Vincent Segal am Cello.

Begrenzte Plätze, Reservierungen werden empfohlen.

Organisiert vom Museum von Valence, Kunst und Archäologie und dem Festival Sur le champ!

