Festival Sur le Champ : Cimafunk Champ de Mars Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Festival Sur le Champ : Cimafunk Champ de Mars, 22 juillet 2023, Valence. Soirée musique du monde avec Cimafunk, Davis Walters et The Tighters..

2023-07-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



World music night with Cimafunk, Davis Walters and The Tighters. Velada de músicas del mundo con Cimafunk, Davis Walters y The Tighters. Weltmusikabend mit Cimafunk, Davis Walters und The Tighters. Mise à jour le 2023-04-11 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Champ de Mars Adresse Champ de Mars Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Champ de Mars Valence

Champ de Mars Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Festival Sur le Champ : Cimafunk Champ de Mars 2023-07-22 was last modified: by Festival Sur le Champ : Cimafunk Champ de Mars Champ de Mars 22 juillet 2023 Champ de Mars Valence

Valence Drôme