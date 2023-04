Festival sur le Champ : Zaho de Sagazan Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Festival sur le Champ : Zaho de Sagazan, 20 juillet 2023, Valence

2023-07-20 – 2023-07-20 Valence

Drome . Autrice compositrice et interprète française, Zaho de Sagazan a sorti son premier album « La symphonie des éclairs » le 31 mars 2023. Elle sera présente au festival en juillet à Valence !

+33 4 75 44 90 40 https://www.festival-surlechamp.fr/

