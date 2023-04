Les OFF du Festival Sur le Champ : Concert de Katz Grande Rue, 11 juillet 2023, Valence.

Concert de Katz Trip Hop) / FAUN(es) collectif (The Bowie Perspective).

En partenariat avec Le Cause Toujours..

2023-07-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-11 . .

Grande Rue

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Katz Trip Hop) / FAUN(es) collective (The Bowie Perspective).

In partnership with Le Cause Toujours.

Concierto del colectivo Katz Trip Hop) / FAUN(es) (The Bowie Perspective).

En colaboración con Le Cause Toujours.

Konzert von Katz Trip Hop) / FAUN(es) collectif (The Bowie Perspective).

In Partnerschaft mit Le Cause Toujours.

