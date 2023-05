Concert : Trio Asmara 14 rue Louis Gallet, 5 juillet 2023, Valence.

Né de la rencontre entre une chanteuse lyrique curieuse des mélismes orientaux, d’un percussionniste oriental et d’un pianiste, Trio Asmara puise dans le répertoire sacré et populaire du Moyen-Orient, de la Grèce et de la Turquie..

2023-07-05 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-05 . .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Born from the encounter between a lyric singer curious about oriental melismas, an oriental percussionist and a pianist, Trio Asmara draws from the sacred and popular repertoire of the Middle East, Greece and Turkey.

Nacido del encuentro entre una cantante lírica curiosa por los melismas orientales, un percusionista oriental y un pianista, el Trío Asmara se inspira en el repertorio sacro y popular de Oriente Próximo, Grecia y Turquía.

Trio Asmara entstand aus der Begegnung zwischen einer lyrischen Sängerin, die neugierig auf orientalische Melismen ist, einem orientalischen Perkussionisten und einem Pianisten. Trio Asmara schöpft aus dem sakralen und volkstümlichen Repertoire des Nahen Ostens, Griechenlands und der Türkei.

Mise à jour le 2023-05-09 par Valence Romans Tourisme