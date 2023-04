Les OFF du Festival Sur le Champ : Dj mix et concerts Place des Clercs Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Les OFF du Festival Sur le Champ : Dj mix et concerts Place des Clercs, 4 juillet 2023, Valence. Dj mix : Selactes

Concerts : atelier jazz des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans Agglo et WattsdeFunk.

Concerts : jazz workshop of the students of the Conservatoire à Rayonnement Départemental of Valence Romans Agglo and WattsdeFunk Dj mix : Selactes

Conciertos : taller de jazz de los alumnos del Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans Agglo y WattsdeFunk Dj-Mix: Selactes

Konzerte: Jazz-Workshop der Schüler des Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans Agglo und WattsdeFunk Mise à jour le 2023-04-11 par Valence Romans Tourisme

