Le cause toujours : musique : Scène ouverte slam et concert d’Otimani 8 rue Gaston Rey, 30 juin 2023, Valence.

Scène slam ouverte et généreuse pour faire claquer les mots, à chacun son écho. Suivi du concert d’Otimani, chanteur, poète et slameur, dont la voix tantôt fragile, rageuse ou mélodieuse évoque une quête humaine essentielle, entre écorce et bitume..

2023-06-30 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open and generous slam stage to make words slam, to each his echo. Followed by the concert of Otimani, singer, poet and slammer, whose fragile, angry or melodious voice evokes an essential human quest, between bark and asphalt.

Escenario slam abierto y generoso para dejar fluir las palabras, a cada cual su eco. Seguido de un concierto de Otimani, cantante, poeta y slammer, cuya voz frágil, airada o melodiosa evoca una búsqueda humana esencial, entre la corteza y el asfalto.

Offene und großzügige Slam-Bühne, auf der die Worte klappern, jedem sein Echo. Anschließend Konzert des Sängers, Poeten und Slammers Otimani, dessen Stimme mal zerbrechlich, wütend oder melodisch ist und eine essentielle menschliche Suche zwischen Rinde und Asphalt beschwört.

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme