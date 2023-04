Le cause toujours : les causeries : Causerie : qui sont les chauve-souris 8 rue Gaston Rey, 29 juin 2023, Valence.

Qui sont les chauve-souris ? Venez plonger au coeur de la nuit pour en apprendre plus sur ces étranges bêtes à poils. Nous finirons par une chauverie (causerie mais pour les chauve-souris) Ouvert aux enfants à partir de 6 ans..

2023-06-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-29 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Who are the bats? Come and dive into the heart of the night to learn more about these strange furry creatures. We will finish with a bat talk (talk but for bats). Open to children from 6 years old.

¿Quiénes son los murciélagos? Ven y sumérgete en el corazón de la noche para aprender más sobre estas extrañas criaturas peludas. Terminaremos con una charla sobre murciélagos (una charla para murciélagos). Abierto a niños a partir de 6 años.

Wer sind die Fledermäuse? Tauche ein in das Herz der Nacht und erfahre mehr über diese seltsamen, pelzigen Tiere. Wir schließen mit einer Chauverie (Schwätzchen, aber für Fledermäuse) ab. Offen für Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme