Le cause toujours : Atelier alimentation vivante 8 rue Gaston Rey, 24 juin 2023, Valence.

Dans cet atelier, nous aborderons les principes de l’alimentation vivante, l’importance de se nourrir sainement avec des végétaux de saison et l’intérêt et les bienfaits des jus de fruits et de légumes (par l’extraction à froid)..

2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In this workshop, we will discuss the principles of living foods, the importance of healthy eating with seasonal plants and the interest and benefits of fruit and vegetable juices (through cold extraction).

En este taller hablaremos de los principios de los alimentos vivos, de la importancia de comer verduras de temporada sanas y de los beneficios de los zumos de frutas y verduras (mediante extracción en frío).

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Grundsätzen der Lebendigen Ernährung, der Bedeutung einer gesunden Ernährung mit saisonalen Pflanzen und dem Nutzen und den Vorteilen von Obst- und Gemüsesäften (durch Kaltextraktion).

Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme