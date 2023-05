Les festivités d’El Alamein 6 place Championnet, 23 juin 2023, Valence.

La bataille d’El Alamein en 1942 est une victoire décisive de la 8e armée du général Montgomery contre l’Afrika Korps du général Rommel, à laquelle a participé le 1er régiment de spahis..

2023-06-23 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-23 22:30:00. .

6 place Championnet Esplanade du champs de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The battle of El Alamein in 1942 was a decisive victory of General Montgomery’s 8th Army against General Rommel’s Afrika Korps, in which the 1st Spahis Regiment participated.

La batalla de El Alamein en 1942 fue una victoria decisiva del 8º Ejército del General Montgomery contra el Afrika Korps del General Rommel, en la que participó el 1er Regimiento Spahis.

Die Schlacht von El Alamein im Jahr 1942 war ein entscheidender Sieg der 8. Armee unter General Montgomery gegen das Afrika Korps unter General Rommel, an dem das 1. Spahi-Regiment teilnahm.

