Le cause toujours : les causeries : Causerie LPO (Ligue pour la Protection des oiseaux) 8 rue Gaston Rey, 22 juin 2023, Valence.

Avec Maëlle. Quizz Piafs : venez tester vos connaissances sur les oiseaux qui nous entourent ! Anecdotes, conseils pour les protéger et pause sonore avec leurs chants , puis causerie piaf. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans..

2023-06-22 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-22 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Maëlle. Quizz Piafs : come and test your knowledge about the birds that surround us! Anecdotes, advice on how to protect them and a sound break with their songs, followed by a piaf talk. Open to children from 6 years old.

Con Maëlle. Quizz piafs: ¡venga a poner a prueba sus conocimientos sobre las aves que nos rodean! Anécdotas, consejos para protegerlas y una pausa sonora con sus cantos, seguida de una charla sobre el piaf. Abierto a niños a partir de 6 años.

Gemeinsam mit Maëlle. Quiz Piafs: Testen Sie Ihr Wissen über die Vögel, die uns umgeben! Anekdoten, Tipps zum Schutz der Vögel und eine Klangpause mit ihren Gesängen , dann ein Gespräch über Vögel. Für Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme