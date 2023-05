Ateliers « L’Univers sans l’Homme » – Mercredis en famille 4 Place des Ormeaux Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Ateliers « L’Univers sans l’Homme » – Mercredis en famille 4 Place des Ormeaux, 21 juin 2023, Valence. Pour découvrir l’exposition par le biais de la pratique artistique !.

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

4 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To discover the exhibition through art practice! Descubrir la exposición a través de la práctica artística Um die Ausstellung durch künstlerische Praxis zu entdecken! Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 4 Place des Ormeaux Adresse 4 Place des Ormeaux Musée de Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 4 Place des Ormeaux Valence

Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Ateliers « L’Univers sans l’Homme » – Mercredis en famille 4 Place des Ormeaux 2023-06-21 was last modified: by Ateliers « L’Univers sans l’Homme » – Mercredis en famille 4 Place des Ormeaux 4 Place des Ormeaux 21 juin 2023 4 Place des Ormeaux Valence

Valence Drôme