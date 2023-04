Marché nocturne des artisans et des créateurs Place des Clercs, 20 juin 2023, Valence.

Le marché de nuit estival de Valence revient pour cet été 2023 ! Les mardis, venaient rencontrer les créateurs et artisans locaux..

2023-06-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-08 23:00:00. .

Place des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The summer night market of Valencia is back for this summer 2023! On Tuesdays, come and meet the local creators and craftsmen.

¡Vuelve el mercado nocturno de verano de Valence para este verano 2023! Los martes, venga a conocer a los creadores y artesanos locales.

Der sommerliche Nachtmarkt in Valencia kehrt in diesem Sommer 2023 zurück! Dienstags kamen, um lokale Designer und Kunsthandwerker zu treffen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme