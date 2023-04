Le cause toujours : Ateliers/causeries « qui font du bien » Street hypnose 8 rue Gaston Rey, 20 juin 2023, Valence.

Avec Marc.

Rejoignez-nous en terrasse du Cause Toujours pour expérimenter l’HYPNOSE de manière ludique, et bienveillante, auprès des personnes qui le souhaitent..

2023-06-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-20 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Marc.

Join us on the terrace of Cause Toujours to experience HYPNOSIS in a playful and benevolent way, with people who want to.

Con Marc.

Únete a nosotros en la terraza de Cause Toujours para vivir la HIPNOSIS de forma lúdica y benévola, con gente que quiere.

Gemeinsam mit Marc.

Begleiten Sie uns auf die Terrasse des Cause Toujours, um die HYPNOSE auf spielerische, wohlwollende Weise bei Personen, die dies wünschen, zu erleben.

