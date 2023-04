Le cause toujours : Dégustation viognier bio du Valentin 8 rue Gaston Rey, 13 juin 2023, Valence.

Présentation, dégustation et vente de bouteilles produites au lycée agricole du Valentin (BLV) sur une parcelle de 6000M² support de formation pour les élèves..

2023-06-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-13 21:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation, tasting and sale of bottles produced at the Lycée Agricole du Valentin (BLV) on a 6000M² plot of land used for training by the students.

Presentación, degustación y venta de botellas producidas en el Lycée agricole du Valentin (BLV) en una parcela de 6000 m² destinada a la formación de los alumnos.

Präsentation, Verkostung und Verkauf von Flaschen, die am Lycée Agricole du Valentin (BLV) auf einer 6000 m² großen Parzelle produziert werden, die als Ausbildungsgrundlage für die Schüler dient.

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme