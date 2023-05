Fête des canaux 15 rue Louis Ollier, 11 juin 2023, Valence.

Animations gratuites pour les enfants (bricolage, maquillage…), exposition sur les canaux, jeux en bois, visites de l’espace Paule Devivaise, promenade en barque sur le canal de la grande Marquise…



Programme à venir..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. .

15 rue Louis Ollier Parc de la Marquise

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Free animations for children (crafts, make-up…), exhibition on the canals, wooden games, visits of the space Paule Devivaise, boat trip on the canal of the big Marquise…



Program to come.

Actividades gratuitas para niños (manualidades, pintura de caras, etc.), exposición sobre los canales, juegos de madera, visitas al espacio Paule Devivaise, paseo en barco por el canal de la Grande Marquise, etc.



Programa pendiente.

Kostenlose Animationen für Kinder (Basteln, Schminken…), Ausstellung über die Kanäle, Holzspiele, Besichtigungen des Raums Paule Devivaise, Bootsfahrt auf dem Kanal de la grande Marquise…



Programm folgt.

Mise à jour le 2023-05-12 par Valence Romans Tourisme